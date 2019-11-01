Все госпитализированные после пожара на Большой Сухаревской отравились дымом

Врачи диагностировали у троих госпитализированных из горящего дома на Большой Сухаревской улице отравление угарным газом. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

В больницу доставили троих мужчин 18, 30 и 50 лет.

Всего из горящего дома сотрудники МЧС спасли 26 человек. В данный момент возгорание ликвидировали.

Пожар начался с квартиры на втором этаже дома номер 16/18, строение 2, на Большой Сухаревской улице. По информации осведомленного источника, хозяин квартиры находился в состоянии опьянения.

Возникшее пламя перекинулось в шахту лифта, которая в итоге обрушилась. На место для тушения огня прибыли не менее 10 пожарных расчетов. Все основные события происшествия можно прочитать в хронике «360».