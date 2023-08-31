Происшествия 31 августа 2023, 11:23 Все экологические маршруты Тебердинского нацпарка в КЧР временно закрыли Пожар в урочище Гоначхир близ поселка Домбай продолжили тушить в КЧР Википедия

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Лесной пожар вспыхнул в урочище Гоначхир на территории Тебердинского национального парка. Все экологические маршруты в нем временно закрыли.

В МЧС Карачаево-Черкесии уточнили, что, по данным на вечер 30 августа, огонь охватил 0,2 гектара. В 20:30 его тушение приостановили. Утром работу продолжили. На месте находятся 112 человек и 28 единиц техники

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«Запланировано привлечение вертолета Южного авиационно-спасательного центра МЧС России. Площадь низового пожара составляет 3,1 гектара», — добавили в ведомстве.

Расстояние от места ЧП до ближайшего населенного пункта — поселка Домбай — составляет четыре километра.

В местных чатах отдыхающие жалуются на задымление в поселке.

«Я просто в шоке от того, что мы приехали вчера вечером и теперь никуда нельзя ходить. Столько времени и денег…» — пожаловалась одна из пользовательниц.

В ответ другой участник обсуждения заметил, что маршруты закрыли ради безопасности.

«Лучше закрыть, чем потом собирать угольки по маршрутам», — подчеркнул он.

«Тут только молиться, чтобы все закончилось, поддержать, если есть возможность. И ждать… Потому что домбайский лес и так страдает, а тут еще и пожар», — добавила еще одна женщина.

Появились в чате и фото работы вертолета. Однако в МЧС пока информацию о начале работе авиации не подтверждали.

Dombay CHat/Telegram Dombay CHat/Telegram Dombay CHat/Telegram

Публиковали в соцсетях и информацию о сборе возле администрации города Теберда. Авторы сообщения призвали неравнодушных людей принять участие в тушении пожара в ущелье, указывая, что «площадь возгорания большая».