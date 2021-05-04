В гостинице на юго-востоке Москвы, где произошел пожар, находились дети. Некоторых из них удалось вывести Татьяне Вершининой, которая на ощупь искала выход. Другая женщина рассказала, что дети были раздетые и звали на помощь.

«Я спала и услышала крики. Я не чувствовала ничего такого — дым, газ. Я позвонила на ресепшен: „Может, что-то случилось?“» — вспомнила Вершинина.

Ей сказали, что началась пожар, «делайте что-то, выбирайтесь».

«Я кричала: „Я не могу умереть!“ Потом я взяла эту тряпку и побежала! Было очень темно в коридоре, но я просто на ощупь бежала, искала эту лестницу, нашла ее и спустилась. Там ребята маленькие, лагерь здесь у них. Я тоже их взяла, побежала с ними, как-то добралась. Я вся черная была», — рассказала Татьяна.

Она добавила, что ее отмыли незнакомые люди, которые ее приютили. Вершинина рассказала, что отправилась в этот отель 3 мая, поскольку поссорилась с подругой. Вместе девушки снимали квартиру.

«Были майские праздники, мне некуда было ехать. Я нашла этот отель, здесь были места. Детишек было много. Они все босиком выбежали», — отметила гостья отеля.

Дети жили на втором этаже. О спасении отдыхавших в лагере рассказала и местная жительница Людмила Игнатова.

«Ничего нормально не сделано. Сигнализации никакой нет — это просто видимость. Выходов отдельных нет. Выводили, спасали через окна пожарные. Все детишки оказались раздетые, через окна кричат: „Помогите, спасите!“ Я рядом здесь живу, насобирала [одежду], раздаем. Люди, которые проходили мимо… они сами зашли и вывели на себе детей. Просто прохожие», — рассказала женщина.

Сообщение о пожаре в гостинице на 6-й Кожуховской улице поступило в МЧС в 03:27. Там находились 305 человек. ЧП происходило на первом этаже и частично в коридоре. В 04:28 огонь потушили на площади 100 квадратных метров. На месте работали 119 человек и 38 единиц техники. В результате случившегося семь человек пострадали.