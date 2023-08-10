Происшествия 10 августа 2023, 12:24 Все, что осталось. Обугленные кузова машин после взрыва в Сергиевом Посаде попали на видео «360»: появилось видео со сгоревшими авто после взрыва в Сергиевом Посаде

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Несколько обугленных автомобилей достали из-под завалов в Сергиевом Посаде. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

На запись попало то, что осталось от машин, — железные кузова и диски на колесах. Все остальное сгорело дотла. Видно, что некоторые машины сильно измяты.

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Мощный взрыв произошел 9 августа на складе пиротехники рядом с Загорским оптико-механическим заводом. Часть помещений предприятия обрушилась, под завалами ищут людей.

Одним из пропавших при взрыве оказался кладовщик Владимир Куланов. Его дочь Екатерина рассказала «360», что мужчина исчез по пути из цеха.

Всего неизвестна судьба 12 человек, сообщили в Следственном комитете. По последним данным, пострадал 71 житель. После взрыва в округе создали оперативный штаб по работе с населением.

Ранее следователи провели обыски в фирме «Пиро-Росс» на складе, где произошло возгорание. Технического директора предприятия задержали, в качестве свидетелей допросили 34 человек.