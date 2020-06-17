Все четыре тела погибших при спасении девочки в реке нашли в Забайкалье

В Забайкалье нашли тела всех четырех человек, которые погибли, спасая девочку в реке. Последней нашли тетю ребенка.

«Тело женщины найдено. Утонувшая — тетя ребенка. Один из утонувших мужчин также ее родственник», — сообщил РИА «Новости» официальный представитель забайкальского Следственного комитета Егор Марков.

Компания взрослых и 15-летняя девочка отдыхали на реке в двух километрах от села Нижний Цасучей в Ононском районе вечером в понедельник. Подросток решила искупаться, и в какой-то момент ее затянул водоворот.

Спасать девочку кинулись все взрослые и рыбаки, которые находились рядом. Ее спасли, но четверо взрослых утонули. По информации ГТРК «Чита», они погибли от переохлаждения и остановки сердца. СМИ пишут, что компания могла употреблять алкоголь во время посиделок на реке.

Тела трех мужчин нашли сразу же. Погибшую женщину унесло рекой на пять километров ниже от места происшествия.

После происшествия следователи начали проверку. Специалисты напоминают, что купаться в Забайкалье пока запрещено: вода еще недостаточно прогрелась.