Происшествия 18 сентября 2023, 09:06 Все частные и многоквартирные дома в Приморье освободили от воды после августовского паводка МЧС: дома в Приморье освободили от воды после паводка Пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю

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Все дома, как частные, так и подвалы многоквартирных, в Приморье освободили от воды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

«На реках Приморского края продолжается спад уровня воды», — уточнили в ведомстве.

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Подтопленными пока остаются берега рек Уссури, Большой Уссурки и Илистой. Ликвидировать последствия августовского паводка помогают 226 аварийно-восстановительных бригад.

Как отметили в пресс-службе МЧС, подтопленными остаются семь придомовых территорий в Дальнереченске. Всего специалисты просушили 2190 домов, откачали воду из 1637 подвалов. Работы продолжаются.

Ранее сильное наводнение произошло в Ливии, погибли более 11 тысяч человек. Тела примерно двух тысяч скончавшихся унесло потоками воды в море. Жителей Дерна просили соблюдать осторожность из-за возможной детонации старых боеприпасов — в городе могут находиться взрывоопасные вещества.

Группа из 50 российских спасателей Центра «Лидер» вылетели в Ливию для ликвидации последствий наводнения. Всего в африканскую страну отправились два самолета.