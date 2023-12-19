Эксклюзив 19 декабря 2023, 00:21 «Все было в осколках». Сопровождающая детей рассказала об аварии школьного автобуса в Башкирии и состоянии пострадавших Дети получили синяки и ушибы в аварии со школьным автобусом в Башкирии РИА «Новости»

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Крупная авария со школьным автобусом и грузовиком произошла в Башкирии. Автобус оказался сильно поврежден, но большинство детей отделались синяками и ушибами. Об этом «360» рассказала сопровождавшая школьников женщина.

По ее словам, пассажиры автобуса поняли, что что-то не так, когда водитель начал тормозить и пытался увернуться от стоящего впереди КамАЗа. Но это ему это не удалось, и уже через мгновение произошла авария. Удар был такой силы, что лобовое стекло было полностью разбито, а передняя часть салона сильно пострадала. Водителя прижало рулем, но он смог самостоятельно выбраться до приезда скорой помощи.

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В момент ДТП дети были пристегнуты, так что никто не упал — всем удалось остаться на своих местах. Кто-то ударился о переднее сиденье, в некоторых детей попали осколки.

«Детей проверили врачи — у многих ушибы, синяки и все. Никто ничего себе не сломал. У пары ребят сотрясение мозга, они остались в больнице. Одной девочке зашили губу. Еще одной маленький осколок попал в глаз, его достали», — рассказала сопровождающая школьников.

По ее словам, в больнице осталась еще одна сопровождающая детей — она жалуется на головную боль. Врачи проверяют ее состояние.

Собеседница «360» рассказала, что после аварии автобус упал в овраг. Выбраться школьникам помогли люди из стоящих неподалеку машин.

«К нам сразу подбежали из тех машин люди, стали помогать. Открыли дверь, через переднюю дверь мы все вышли. Вмятина со стороны водителя закрыла проход. Мы через передние сиденья перелазили и выходили», — сообщила женщина.

Крупная авария с участием школьного автобуса произошла в понедельник, 18 декабря, на шестом километре Алексеевского шоссе в Уфимском районе Башкирии. В результате ДТП пострадали семьи человек, в том числе шестеро детей.