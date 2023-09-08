Эксклюзив 08 сентября 2023, 13:10 «Все было не так». Мать томского школьника заявила, что не ставила его одноклассницу на колени Мать томского школьника заявила, что не ставила одноклассницу сына на колени

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В СМИ распространилась информация о том, что жительница Томской области якобы заставила 10-летнюю одноклассницу сына извиняться перед ней на коленях за повреждение его телефона во время игры. В беседе с «360» женщина опровергла эту информацию — она утверждает, что даже не просила младшеклассницу извиняться.

«Нет, вы что, боже упаси. Все то, что излагается от мамы девочки… все было совсем не так. На колени никто никого не ставил. Вы мне говорите то, чего не было. Я не просила никого даже извиняться», — заявила она.

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Мать школьника добавила, что просто спросила у всех присутствовавших девочек, кто разбил телефон, а потом попросила у предполагаемой виновницы номер ее матери, причем «абсолютно спокойно».

«Я ни с кем даже не связывалась, никаких претензий не озвучивала», — подчеркнула собеседница канала.

Она отметила, что после случившегося отправилась в школу.