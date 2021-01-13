«Все было искусано»: пенсионер из Бурятии рассказал, как спасал школьника от разъяренных собак
Накануне в поселке отловили несколько собак, в том числе со следами крови. Есть предположение, что напавшие собаки выбежали из приюта «Надежда».
«Увидел, какая-то свора собак копошится. Внимание не обратил. Сделал несколько шагов и увидел, что они терзают человека. Я побежал с криками, начал отпугивать. Мальчик мне говорит еле-еле: „Помогите“», — рассказал мужчина.
Он начал стучать в ближайшие дома, но никто не отвечал. Мимо проходил школьник, с его телефона пенсионер позвонил в скорую. По словам очевидца Эрдема, мальчик лежал на снегу и периодически терял сознание — то ли от мороза, то ли от потери крови. Через время подошли другие дети, среди них был родственник пострадавшего. Пока ждали скорую, пенсионер сдерживал собак — они все не отходили.
«На теле практически одежды не было, все было искусано, на бедре большая рваная рана. Жуткое дело», — вспоминает Станислав.
До приезда скорой прибыли полицейские, которые помогли переложить подростка в тепло.
В результате Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело о халатности после нападения собак. Информация об этом появилась на их сайте. Это уже не первый случай, когда животные нападают на местных жителей.