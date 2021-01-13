«Все было искусано»: пенсионер из Бурятии рассказал, как спасал школьника от разъяренных собак

В поселке Забайкальский Республики Бурятия на 11-летнего мальчика напала свора собак. Школьник сильно пострадал от животных — у него множественные рваные раны. Сейчас он в тяжелом состоянии. Об этом «360» рассказал пенсионер Станислав, который его спас.

Накануне в поселке отловили несколько собак, в том числе со следами крови. Есть предположение, что напавшие собаки выбежали из приюта «Надежда».

«Увидел, какая-то свора собак копошится. Внимание не обратил. Сделал несколько шагов и увидел, что они терзают человека. Я побежал с криками, начал отпугивать. Мальчик мне говорит еле-еле: „Помогите“», — рассказал мужчина.

Он начал стучать в ближайшие дома, но никто не отвечал. Мимо проходил школьник, с его телефона пенсионер позвонил в скорую. По словам очевидца Эрдема, мальчик лежал на снегу и периодически терял сознание — то ли от мороза, то ли от потери крови. Через время подошли другие дети, среди них был родственник пострадавшего. Пока ждали скорую, пенсионер сдерживал собак — они все не отходили.

«На теле практически одежды не было, все было искусано, на бедре большая рваная рана. Жуткое дело», — вспоминает Станислав.

До приезда скорой прибыли полицейские, которые помогли переложить подростка в тепло.

В результате Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело о халатности после нападения собак. Информация об этом появилась на их сайте. Это уже не первый случай, когда животные нападают на местных жителей.