06 сентября 2023, 16:37
«Все были в шоке». Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва пауэрбанка в гимназии Петербурга
Источник «360»: после взрыва пауэрбанка из гимназии Петербурга всех эвакуировали
В гимназии в Василеостровском районе Санкт-Петербурга в рюкзаке одной из учениц взорвался пауэрбанк. Как рассказал «360» источник, знакомый с ситуацией, никто не пострадал. Из учебного заведения всех моментально эвакуировали.
По словам источника, школьница не пострадала. Взрыв произошел на третьем этаже гимназии. Дым сразу распространился по коридору.
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«Всех организованно эвакуировали <…> Прошло какое-то количество времени, все вернулись обратно и продолжили занятия», — уточнил собеседник.
Еще один источник рассказал, что в момент взрыва находился неподалеку. Он слышал что-то похожее на хлопок, но звук был достаточно тихим.
«Все были в шоке, было много дыма, но всех сразу начали быстро эвакуировать. Сильной паники не было. [Дым распространился] на весь коридор», — подчеркнул он.
По его словам, дым был едким, но надышаться вредными парами никто не успел. Всех оперативно эвакуировали из здания. Коридоры гимназии проветрили, и только после этого всех учеников и преподавателей пустили обратно.
Взрыв произошел утром 6 сентября. Одна из учениц взяла с собой в гимназию пауэрбанк. Она подключила его к телефону и положила оба устройства в рюкзак. После этого произошел взрыв, а сумка загорелась.
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