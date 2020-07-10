«Все будет благополучно у ребенка». Девочку из Красногорска подготовили к выписке после падения бутылки на голову

Четырехлетняя девочка из Красногорска получила травму из-за пакета с мусором, который выбросили с балкона. Стеклянная бутылка стала причиной черепно-мозговой травмы. После завершения лечения ребенка подготовили к выписке из больницы.

Лечащий врач малышки рассказал «360», что девочка восстановилась после операции и чувствует себя хорошо.

«Ребенок у нас очень хорошо восстановился. Абсолютно никакого неврологического дефицита нет. Она активна, весела, бодра. Естественно, тяжелая травма и перенесенное оперативное вмешательство требуют сейчас наблюдения и определенного режима», — отметил медик.

Он добавил, что, вероятнее всего, в будущем девочке придется пройти еще одну операцию — закрытие дефекта черепа. Но есть шанс, что детский растущий организм восстановится и от этой болячки.

«Пока она должна наблюдаться в амбулаторно-поликлинической службе у врача-невролога, хирурга, нейрохирурга и соблюдать все те рекомендации, которые мы дали при выписке. Я думаю, что все будет благополучно у ребенка», — сказал лечащий врач.

По его словам, дети довольно легко восстанавливаются при таких ситуациях. Если взрослый человек может впасть в депрессию, то ребенок на следующий день может уже беззаботно играть.

«Это особенность детской психики», — заключил медик.

Отец девочки признался, что безумно счастлив. На все вопросы о самочувствии дочери отвечал: «Большое спасибо».

Девочка попала в больницу после того, как ей на голову упал пакет с мусором. Его выбросил с балкона 23 этажа мальчик в микрорайоне Изумрудные Холмы Красногорска. В пакете лежала стеклянная бутылка, которая и стала причиной травмы головы малышки.

Полицейские завели уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. К расследованию привлекли подразделение по делам несовершеннолетних. Сам мальчик сильно переживал из-за своего поступка и просил прощения у девочки и ее семьи.