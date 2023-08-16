Эксклюзив 16 августа 2023, 13:59 Всадник на лошади устроил ДТП в Калаче. Момент аварии попал на видео Видео ДТП с лошадью в Калаче опубликовали в Сети

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Мужчина на лошади устроил ДТП в городе Калаче Воронежской области. Момент столкновения всадника с автомобилем попало на видео. Ролик выложили в соцсетях.

На записи мужчина на большой скорости несся на лошади вдоль трассы. Внезапно перед ним возникла машина, и наездник остановился. Животное при этом немного задело легковушку.

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В региональном главке «360» заявили, что в результате аварии травмы никто не получил — ни водитель машины, ни всадник, ни лошадь.

«ДТП не зарегистрировано, потому что оно было без пострадавших, а люди решили конфликт между собой. Животное не пострадало. Никто не пострадал», — подчеркнули в ведомстве.

В конце июня три лошади погибли в ДТП в Новосибирской области. ЧП произошло на трассе Н1010. КамАЗ, перевозивший лошадей, перевернулся из-за того, что водитель не справился с управлением.