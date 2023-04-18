Эксклюзив 18 апреля 2023, 12:48 «Вроде не скандальный». Пьяный мужчина с винтовкой попытался ворваться в школу в Кемеровской области Знакомая мужчины, ворвавшегося в кемеровскую школу с винтовкой, рассказала о его характере

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Двадцатипятилетний мужчина с винтовкой вчера попытался ворваться в школу в селе Красулино в Кемеровской области во время уроков, угрожал оружием директору и вахтерше. Сотрудники школы преградили ему путь и вызвали полицию, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. Никаких требований он не выдвинул — был настолько пьян, что не смог связать и двух слов. Мать бывшего одноклассника мужчины, Наталья Викторовна, рассказала, что ее племянники учатся в этой школе, поэтому она знает о случившемся. Женщина призналась, что была в шоке, когда обо всем услышала.

«Доходили слухи про его судимость, но он вроде спокойный был мальчишка. Я вообще в шоке была, что он так поступил. Вроде не скандальный… Не знаю, что с ним приключилось», — недоумевает собеседница канала.

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Как удалось выяснить «360», подозреваемый был трижды судим за ограбления магазинов. В школу он пришел за свойм младшим братом, восьмиклассником.

По информации главного управления МВД по Кемеровской области, мужчину поймали на ближайшей улице и изъяли у него пневматическое ружье. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). Максимальное наказание — лишение свободы на семь лет.