Происшествия 22 февраля 2023, 02:24 Врио начальника МЧС по Москве попал в ДТП по пути к месту пожара Врио начальника столичного МЧС Ткаченко попал в ДТП по пути к месту пожара РИА «Новости»

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Временно исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Москве Юрий Ткаченко и его водитель попали в аварию по пути к месту пожара, который произошел на Международной улице. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, написало РИА «Новости».

Ткаченко с водителем госпитализировали, виновник аварии и другие участники движения не пострадали. Информация об их состоянии не приводится.

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Пожар в здании на Международной улице произошел вечером 21 февраля. В результате возгорания погибли шесть человек, включая двоих несовершеннолетних. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Расследование инцидента находится на контроле прокурора Москвы Дениса Попова. Работу силовиков координирует прокурор в ЦАО Борис Григорьев. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее появилось видео, на котором спасатели устраняют последствия пожара. На опубликованных кадрах видно, как сильно пострадали стены на пятом этаже здания.