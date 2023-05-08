Происшествия 08 мая 2023, 19:24 Врио главы Смоленской области рассказал об упавшем дроне Врио главы Смоленской области Анохин: упавший в регионе дрон не представлял опасности РИА «Новости»

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Упавший дрон, который обнаружили в Темкинском районе Смоленской области, не представлял никакой опасности. Об этом в своем Telegram-канале заявил врио главы региона Василий Анохин.

«Дрон <…> гражданский, он не представляет опасности. В результате инцидента никто не пострадал», — подчеркнул он.

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Анохин уточнил, что устройство упало на территории Темкинского района 7 мая. В настоящее время все профильные структуры работают в усиленном режиме.

Врио главы региона также обратил внимание, что в Смоленской области ранее ввели запрет на использование беспилотников.

Об обнаружении дрона ранее сообщил Telegram-канал Shot. По данным источника канала, коптер был оснащен камерой и Wi-Fi-передатчиком. Его нашла недалеко от своего участка жительница деревни Власово, после чего позвонила в полицию

Источник Shot добавил, что взрывных устройств на дроне не обнаружили, его корпус не имел никакой маркировки. Владельца БПЛА ищут.