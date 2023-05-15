Важное 15 мая 2023, 15:22 Врио главы МВД ЛНР ранили при взрыве в Луганске — РИА «Новости» РИА «Новости»: врио главы МВД ЛНР Корнета ранили при взрыве в Луганске РИА «Новости»

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Временно исполняющий обязанности главы МВД ЛНР Игорь Корнет получил ранения при взрыве в центре Луганска. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

«В результате взрыва пострадал Корнет», — сказал собеседник агентства.

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Речь идет о покушении на его жизнь, добавил ТАСС. Издание «Украина. ру», заявило, что Корнет, по некоторой информации, сейчас находится в больнице. По предварительным данным, один человек погиб, еще пятеро пострадали при взрыве в Луганске.

Противник нанес очередной удар по городу днем 15 мая. Все произошло на улице Демехина, рядом со зданием Гостелерадиокомпании ЛНР, Народного Совета и Дома правительства республики. Очевидец сказал, что граната взорвалась в помещении барбершопа, там вылетели двери и окна.

ВСУ до этого ударяли по Луганску 12 и 13 мая, а также утром в понедельник. Атака 15 мая велась по бывшему высшему авиационному училищу штурманов. Предположительно, украинцы воспользовались для этого ракетой Storm Shadow производства Великобритании и Франции.