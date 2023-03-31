31 марта 2023, 10:29
Врезавшийся в здание поликлиники КамАЗ с водой в Миассе попал на видео
Груженный водой большегруз врезался в здание поликлиники в Миассе
Груженный бутылями с водой КамАЗ врезался в здание поликлиники в Миассе. Об сообщила пресс-служба управления ГИБДД по Челябинской области.
На опубликованных кадрах видно, что водитель большегруза снес ограждение и заехал точно в стену медицинского учреждения. Из-за ДТП кузов машины открылся и несколько десятков бутылей вывалились на тротуар.
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Представители ГИБДД сообщили, что вероятной причиной ДТП стал отказ системы торможения на большегрузе. Он столкнулся с легковым автомобилем Kia, после чего врезался в стену городской больницы № 1. В больнице пострадали медицинское оборудование и система отопления.
По предварительным данным, водитель легковушки получил травмы, идет проверка.
Состояние водителя большегруза на данный момент неизвестно.
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