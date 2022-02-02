Врезавшийся в отбойник грузовик парализовал движение на одной из улиц Тюмени

В Тюмени грузовик врезался в отбойник возле ТРЦ Солнечный. Из-за этого остановилось движение по улице Пермякова.

Как сообщает nashgorod.ru, грузовик перекрыл полосу в центр города, что привело к пробке. По мнению очевидцев аварии, водитель мог уснуть за рулем.

К середине дня в Тюмени уже зафиксировано пять аварий. Две из них на объездной дороге, а возле ТРЦ Остров машину уронил эвакуатор, что привело к километровой пробке.