Байкер на огромной скорости врезался в такси в Москве. Видео

Мотоциклист на огромной скорости врезался в машину такси в Южном административном округе города Москвы. Авария произошла на Ясеневой улице.

Как сообщил «360» источник в экстренных службах города, байкер погиб.

На кадрах видно, что таксист повернул налево, не уступив дорогу байкеру, который двигался на большой скорости. Мотоцикл не успел затормозить и снес задний бампер машины. Мотоциклист упал на дорогу и еще какое-то время двигался по инерции.