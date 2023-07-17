Происшествия 17 июля 2023, 21:37 Временный мост построят для ремонтных работ после теракта в Крыму Хуснуллин: для проведения ремонтных работ после ЧП в Крыму построят временный мост РИА «Новости»

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Временный мост, общей протяженностью 250 метров, необходимо построить для работ по восстановлению Крымского моста после теракта. Об этом по итогам совещания по ситуации на переправе сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Предварительно понимаем, что придется 250 метров погонных построить временный мост, по которому будем проводить работы, так как подходы плавучими кранами невозможны, ведь опора находится между автомобильной и железнодорожной частью», — сказал он.

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По словам вице-премьера, приблизительное количество средств, необходимых для восстановления Крымского моста, будет известно уже ко вторнику, 18 июля. Работы на мосту планируется вести в круглосуточном режиме.

Также Хуснуллин отметил, что один пролет автодорожной части Крымского моста восстановлению не подлежит. Он добавил, что железнодорожная часть переправы продолжает работает в штатном режиме.

В ночь на 17 июля, на Крымском мосту произошло ЧП. Взрыв прогремел в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.