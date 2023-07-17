17 июля 2023, 21:37
Временный мост построят для ремонтных работ после теракта в Крыму
Хуснуллин: для проведения ремонтных работ после ЧП в Крыму построят временный мост
Временный мост, общей протяженностью 250 метров, необходимо построить для работ по восстановлению Крымского моста после теракта. Об этом по итогам совещания по ситуации на переправе сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Предварительно понимаем, что придется 250 метров погонных построить временный мост, по которому будем проводить работы, так как подходы плавучими кранами невозможны, ведь опора находится между автомобильной и железнодорожной частью», — сказал он.
Реклама
По словам вице-премьера, приблизительное количество средств, необходимых для восстановления Крымского моста, будет известно уже ко вторнику, 18 июля. Работы на мосту планируется вести в круглосуточном режиме.
Также Хуснуллин отметил, что один пролет автодорожной части Крымского моста восстановлению не подлежит. Он добавил, что железнодорожная часть переправы продолжает работает в штатном режиме.
В ночь на 17 июля, на Крымском мосту произошло ЧП. Взрыв прогремел в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.
Крымский мост
ЧП на Крымском мосту
Реклама
Реклама