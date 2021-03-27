МЧС не подтвердила пожар в госпитале для ковидных пациентов в Москве

Пожар начался во временном госпитале для пациентов с коронавирусом, который находится в АТЦ «Москва». Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По данным собеседника, в экстренные службы поступил вызов из госпиталя по адресу Каширское шоссе, 61к3А. Возгоранию присвоили второй ранг, на место выехали пожарные.

Источник уточнил, что внешних признаков пожара нет. Он уточнил, что администрация сообщила о возгорании, почувствовав запах дыма на втором этаже. Информации о причинах и площади возгорания пока нет. Сведений о пострадавших пока не поступало.

В МЧС информацию о возгорании не подтвердили.

«Не было никакого возгорания. Приехали, проверили, ничего не нашли. Кому-то почудилось, что дымом пахло», — отметили в ведомстве.