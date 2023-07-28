Происшествия 28 июля 2023, 04:20 Вражеский беспилотник сбили над Москвой при попытке атаковать столицу Собянин заявил о предотвращении атаки беспилотника в Москве Pixabay

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Ночью над Москвой сбили вражеский беспилотник при попытке атаковать столицу. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

«Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны», — написал Собянин в мессенджере.

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По данным московского градоначальника, пострадавших и разрушений нет. Других подробностей Собянин не сообщил.

Утром 24 июля в Москве пресекли попытку ВСУ осуществить атаку двумя беспилотниками на городские объекты. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение, сообщили в Минобороны России.

Один из беспилотников врезался в здание бизнес-центра на улице Лихачева. Очевидны сообщили о взрыве в высотке. Никто не пострадал.