28 июля 2023, 04:20
Вражеский беспилотник сбили над Москвой при попытке атаковать столицу
Собянин заявил о предотвращении атаки беспилотника в Москве
Ночью над Москвой сбили вражеский беспилотник при попытке атаковать столицу. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.
«Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны», — написал Собянин в мессенджере.
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По данным московского градоначальника, пострадавших и разрушений нет. Других подробностей Собянин не сообщил.
Утром 24 июля в Москве пресекли попытку ВСУ осуществить атаку двумя беспилотниками на городские объекты. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение, сообщили в Минобороны России.
Один из беспилотников врезался в здание бизнес-центра на улице Лихачева. Очевидны сообщили о взрыве в высотке. Никто не пострадал.
Беспилотники
Москва 2023
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