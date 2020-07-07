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    07 июля 2020, 13:09

    Вратарь «Знамени Труда» очнулся после удара молнии

    Анастасия Кременчугская

    16-летний вратарь футбольного клуба «Знамя Труда» пришел в себя. Ранее на стадионе «Торпедо» в Москве в него ударила молния. Парня уже отключили от аппарата ИВЛ. Об этом сообщил сайт Life со ссылкой на источник.
    Вратарь «Знамени Труда» очнулся после удара молнии

    Собеседник издания рассказал, что молодой человек уже смог поговорить со своей матерью. В ближайшее время его могут перевести в обычную палату.

    Напомним, инцидент произошел 3 июля на московском стадионе «Торпедо» во время тренировки команды. 16-летний голкипер попал в реанимацию после удара молнии, после чего футболиста ввели в искусственную кому.

    В клубе пострадавшего футболиста заявили, что состояние вратаря стабильное. На месте входа и выхода разряда молнии имеются сильные ожоги, но угроза жизни миновала.

    Футбольный клуб вратаря «Знамя Труда» выступает в западной зоне Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Текущий сезон, который из-за пандемии коронавируса был доигран досрочно, команда завершила на 11-м месте в турнирной таблице.

    Позже в Сети появилось видео, на котором в 16-летнего вратаря клуба «Знамя Труда» Ивана Заборовского попадает молния. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Baza.