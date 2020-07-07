Вратарь «Знамени Труда» очнулся после удара молнии

Собеседник издания рассказал, что молодой человек уже смог поговорить со своей матерью. В ближайшее время его могут перевести в обычную палату.

Напомним, инцидент произошел 3 июля на московском стадионе «Торпедо» во время тренировки команды. 16-летний голкипер попал в реанимацию после удара молнии, после чего футболиста ввели в искусственную кому.

В клубе пострадавшего футболиста заявили, что состояние вратаря стабильное. На месте входа и выхода разряда молнии имеются сильные ожоги, но угроза жизни миновала.

Футбольный клуб вратаря «Знамя Труда» выступает в западной зоне Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Текущий сезон, который из-за пандемии коронавируса был доигран досрочно, команда завершила на 11-м месте в турнирной таблице.

Позже в Сети появилось видео, на котором в 16-летнего вратаря клуба «Знамя Труда» Ивана Заборовского попадает молния. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Baza.