Происшествия 30 ноября 2023, 09:51 Врачи заявили о восьми раненых при теракте в Иерусалиме. Погибла женщина I24: врачи оказали помощь восьми пострадавшим при теракте в Иерусалиме IMAGO/Michael Gstettenbauer/globallookpress

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При стрельбе в Иерусалиме пострадали не меньше восьми человек. Погибла молодая женщина, сообщил сайт i24.

Парамедики национальной медицинской службы MDA констатировали смерть 24-летней девушки. По их информации, пять человек госпитализировали в тяжелом состоянии, одного в состоянии средней степени тяжести и двоих — легкой.

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Больница «Шаарей-Цедек» уточнила, что приняла четырех тяжелораненых пациентов. Еще один пострадал в меньшей степени. В медцентр «Хадасса» привезли еще троих. Их отправили в травматологическое отделение, все трое находятся в сознании.

Двух подозреваемых в стрельбе ликвидировали на месте, объявила израильская полиция. Теракт произошел утром 30 ноября на автобусной остановке недалеко от въезда в Иерусалим.

Режим прекращения огня в секторе Газа не отменили. ЦАХАЛ объявил, что его продолжат при соблюдении условий соглашения по обмену заложниками.