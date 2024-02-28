Эксклюзив 28 февраля 2024, 00:18 «Врачи вытащили с того света». Мать подростка пожаловалась на приговор напавшему на ее сына в Щелкове Мать избитого до полусмерти юноши в Щелкове обжалует приговор Freepik

Читать 360tv в

Юноша стал жертвой избиения в Щелкове после ссоры с однокурсницей по колледжу. На него напал ее знакомый. После сильного удара головой об асфальт 17-летний подросток попал в реанимацию с тяжелыми травмами. Суд назначил нападавшему условный срок, что шокировало мать пострадавшего. Подробностями ситуации она поделилась с «360».

«На сына напали рядом с колледжем 17 сентября 2023 года по наводке его однокурсницы. Поводом стало высказывание моего сына по поводу поведения этой девочки, которая вела себя очень вызывающе в колледже. На мальчика напал 22-летний армянин и сын не оказывал ему никакого сопротивления», — рассказала она.

Реклама

Собеседница издания отметила, что избивший ее сына приехал в Щелково из Ставропольского края. Он живет с матерью на съемной квартире, его отец сейчас находится «в местах не столь отдаленных».

«Это парень раньше занимался спортом. Поэтому при нападении он перекинул сына через бедро и со всей силы ударил его головой об асфальт, что и привело к тяжким телесным повреждениям», — отметила она.

Врачи боролись за жизнь ее сына пять дней. Сейчас мать оформляет ему инвалидность. По ее словам, мальчик до сих пор мучается от головных болей.

Суд назначил нападавшему три года условного срока и компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей, которую он до сих пор не выплатил.

«У сына была очень тяжелая черепно-мозговая травма, кровоизлияние в мозг, большая гематома. Можно сказать, что врачи вытащили его с того света. Я удивлена почему следствие так халатно провело свою работу, что и привело к такому мягкому наказанию», — добавила жительница Щелкова.

Теперь женщина планирует обжаловать решение суда.