Происшествия 16 августа 2023, 14:31 Врачи выписали туристов, перевернувшихся на авто в Абхазии Минздрав Абхазии: пострадавших в ДТП на дороге к Рице туристов выписали РИА «Новости»

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На дороге к озеру Рица 10 августа произошла авария. Пострадавших туристов выписали из больницы. Об этом сообщили РИА «Новости» в Минздраве Абхазии.

«У всех пострадавших были легкие повреждения, врачи оказали им необходимую медицинскую помощь. После чего они были отпущены домой», — сказал представитель ведомства.

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Авария случилась утром 10 августа. Автомобиль с четырьмя туристами перевернулся. Погибла женщина 1959 года рождения из Санкт-Петербурга, остальных госпитализировали.

На следующий день крупная авария с участием отдыхающих произошла в Сочи, сообщил RT. Джип 41-летнего предпринимателя под управлением его друга во время экскурсии попал в ДТП. Пострадали восемь человек, в том числе беременная женщина и ребенок. Организатора поездки задержали, его товарищу изберут меру пресечения после выписки из больницы.