15 августа 2023, 18:49
Врачи выписали из больницы 11 пострадавших при взрыве в Махачкале
Минздрав: 11 пострадавших после взрыва на АЗС в Махачкале выписали из больницы
Одиннадцать пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале выписали из республиканской клинической больницы. Об сообщил главврач медучреждения Газиявдибир Мусаев. Его заявление опубликовали в Telegram-канале Минздрава Дагестана.
«Общее количество пациентов, которые поступили на лечение после трагедии, составило 30 человек. К настоящему времени 11 человек выписали на амбулаторное лечение», — сказал он.
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По его словам, специалисты осмотрели всех пострадавших и сейчас решается вопрос о транспортировке некоторых из них в Москву. Также шести пациентам уже сделали операции в республиканской больнице, их состояние стабильно, отметил Мусаев.
Ранее первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко сообщил, что всех пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии после взрыва на АЗС в Махачкале, транспортируют в московские клиники.
Взрыв на автозаправке в Махачкале произошел вечером 14 августа. По последним данным, жертвами ЧП стали 35 человек и еще более 100 получили ранения.
Дагестан
Минздрав
Взрыв в Махачкале 14 августа
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