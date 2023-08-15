Происшествия 15 августа 2023, 18:49 Врачи выписали из больницы 11 пострадавших при взрыве в Махачкале Минздрав: 11 пострадавших после взрыва на АЗС в Махачкале выписали из больницы РИА «Новости»

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Одиннадцать пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале выписали из республиканской клинической больницы. Об сообщил главврач медучреждения Газиявдибир Мусаев. Его заявление опубликовали в Telegram-канале Минздрава Дагестана.

«Общее количество пациентов, которые поступили на лечение после трагедии, составило 30 человек. К настоящему времени 11 человек выписали на амбулаторное лечение», — сказал он.

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По его словам, специалисты осмотрели всех пострадавших и сейчас решается вопрос о транспортировке некоторых из них в Москву. Также шести пациентам уже сделали операции в республиканской больнице, их состояние стабильно, отметил Мусаев.

Ранее первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко сообщил, что всех пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии после взрыва на АЗС в Махачкале, транспортируют в московские клиники.

Взрыв на автозаправке в Махачкале произошел вечером 14 августа. По последним данным, жертвами ЧП стали 35 человек и еще более 100 получили ранения.