facebook_pixel
    07 августа 2021, 18:17

    Врачи выдали на погребение чужое тело в Нижнем Тагиле

    Дарья Морозова

    Врачи в Нижнем Тагиле перепутали фамилии умерших и в результате выдали родственникам не то тело. Внучка покойного поняла это по его внешнему виду.

    Врачи выдали на погребение чужое тело в Нижнем Тагиле

    Об этом сообщила Lenta.ru. Уточняется, что 80-летний пенсионер попал в больницу, страдая от онкологического заболевания. У него обнаружили коронавирус и в результате он скончался.

    Медики перепутали фамилии — Комаров и Комар — и в результате выдали внучке покойного тело другого человека. Она поняла это, когда увидела его через окошко в гробу.