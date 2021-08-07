Врачи выдали на погребение чужое тело в Нижнем Тагиле

Врачи в Нижнем Тагиле перепутали фамилии умерших и в результате выдали родственникам не то тело. Внучка покойного поняла это по его внешнему виду.

Об этом сообщила Lenta.ru. Уточняется, что 80-летний пенсионер попал в больницу, страдая от онкологического заболевания. У него обнаружили коронавирус и в результате он скончался.

Медики перепутали фамилии — Комаров и Комар — и в результате выдали внучке покойного тело другого человека. Она поняла это, когда увидела его через окошко в гробу.