07 августа 2021, 18:17
Врачи выдали на погребение чужое тело в Нижнем Тагиле
Врачи в Нижнем Тагиле перепутали фамилии умерших и в результате выдали родственникам не то тело. Внучка покойного поняла это по его внешнему виду.
Об этом сообщила Lenta.ru. Уточняется, что 80-летний пенсионер попал в больницу, страдая от онкологического заболевания. У него обнаружили коронавирус и в результате он скончался.
Медики перепутали фамилии — Комаров и Комар — и в результате выдали внучке покойного тело другого человека. Она поняла это, когда увидела его через окошко в гробу.