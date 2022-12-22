Происшествия 22 декабря 2022, 13:19 Врачи в ДНР не смогли извлечь осколок из позвоночника экс-главы Роскосмоса Помощник Рогозина заявил, что врачи не могут извлечь осколок в его позвоночнике "ВКонтакте"

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Бывший руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин накануне попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецке. Однако по словам местных медиков, осколок из позвоночника извлечь не получится. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на помощника Рогозина.

По словам представителя политика, врачи ДНР оказывают всю необходимую помощь бывшему главе Роскосмоса и другим раненым из группы военных советников.

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«Свое состояние Дмитрий Рогозин оценивает как удовлетворительное. Сейчас ему проводится очередная перевязка. По выводу врачей, попавший в позвоночник осколок мины неизвлекаем», — сказал помощник.

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Тем временем сам Рогозин отказался покидать Донецк, пока не станет ясно состояние здоровья других пострадавших. Ранее политик вышел на связь. Он написал, что в его правую лопатку попал металлический осколок размером три на четыре миллиметра.

После случившегося за расследование взялись в Следственном комитете России. Предположительно, удар по гостинице в Донецке, где находился экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, нанесли из французской гаубицы Caesar.