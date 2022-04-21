Врачи удалили 18-килограммовую опухоль из живота пенсионерки

В Татарстане пенсионерка поступила в больницу с огромной опухолью в районе живота. Врачи провели операцию. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Они рассказали, что увеличение живота женщина наблюдала последние три месяца, причем под конец он рос очень быстро. Ей назначили анализы на онкологические заболевания, но ничего не нашли.

Пациентка отметила, что выглядела так, будто было на восьмом месяце беременности, она не могла ходить и сидеть, испытывала сильную боль.

В итоге врачи вырезали у женщины доброкачественную опухоль весом 18 килограммов. Сейчас она чувствует себя хорошо и идет на поправку.