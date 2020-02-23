Врачи Тюмени спасли девочку с заколкой в почке

Пятилетняя девочка проглотила заколку, которая в итоге оказалась в почке. Ребенка экстренно госпитализировали, но все закончилось хорошо. Благодаря мастерству тюменских врачей, маленькую пациентку удалось спасти.

Как рассказали в региональном департаменте здравоохранения, девочку в тяжелом состоянии привезли в областную клиническую больницу № 2. У ребенка был септический шок, поэтому медики сделали рентген и компьютерную томографию. Специалисты выяснили, что девочка проглотила заколку-невидимку. Та порвала стенку кишечника и оказалась прямо в почке.

«Во время сложнейшей многочасовой операции за жизнь ребенка боролись сразу три анестезиолога — Юлия Захарова, Александр Попов, Ксения Столяр и два хирурга — Валерий Чевжик и Екатерина Арабская», — отметили в департаменте.

После завершения операции ребенка отправили в реанимацию. Врачи боролись за его жизнь на протяжении трех недель. Девочка была в крайне тяжелом состоянии — плохо работали сразу несколько внутренних органов.

«Мы всем детским стационаром делали все, что могли, чтобы спасти ребенка», — сказал врач высшей квалификационной категории Валерий Чевжик.

В итоге медики смогли помочь пациентке и минимизировать последствия несчастного случая. Девочку уже выписали из больницы. Сейчас она находится на реабилитации.