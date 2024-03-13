Происшествия 13 марта 2024, 10:41 Врачи спасли выпавшую из окна на 20-м этаже екатеринбурженку Выпавшую с 20-го этажа женщину выписали из больницы в Екатеринбурге РИА «Новости»

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В Екатеринбурге выписали из больницы 26-летнюю женщину, которая выпала из окна на 20-м этаже жилого дома в комплексе «Янтарная долина». Об этом сообщил портал Ura.ru.

Пострадавшая восстанавливалась в больнице № 36. Ей сделали операцию и удалили селезенку и зашили поврежденные участки печени. Лечение в стационаре продолжалось 19 дней.

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После падения с высоты женщина получила серьезные травмы, включая повреждения костей лица, переломы ребер с поражением легких, а также переломы костей таза и правого плеча. Медики отметили, что пациентке очень повезло выжить после такого падения.

Инцидент произошел 14 февраля. Жительница Екатеринбурга упала с общего балкона высотного здания. На месте обнаружили ее личные вещи, включая куртку и мобильный телефон. От гибели ее спас сугроб — он смягчил падение.