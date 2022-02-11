11 февраля 2022, 17:28
Врачи спасли ребенка, которого пыталась убить мать в Саратове
Врачи спасли пятилетнюю девочку из Саратова, которую пыталась убить ее мать. Об этом сообщило ИА «СарИнформ».
По данным ИА Nation News, женщина пыталась задушить двух детей, а потом оставила их на морозе. Мальчик погиб, а девочку удалось спасти.
Лечение заняло полтора месяца. Врачи восстанавливали работу сердца и мозга, пострадавших от удушья. Также они смогли восстановить обмороженные части тела, избежав ампутации.