Врачи скорой помощи получили травмы в Перми

Докторов начал бить руками и табуреткой, а также душить после того, как они попросили расписаться в карте пациента, отказавшегося от госпитализации. Избиением занимался сын больного и его жена.

«Сын пациента напал с кулаками на фельдшера бригады. При попытках защитить коллегу первый фельдшер получил от сына пациента множественные удары по голове, в том числе табуретом. В то же время жена пациента пыталась душить другого фельдшера», — говорится в статье.

Один из фельдшеров смог вырваться и позвонить на станцию старшему врачу, который вызвала наряд полиции. Пока сотрудники не приехали, второго доктора не отпускали. Сейчас он на больничном. Пострадавшие написали заявление в органы.