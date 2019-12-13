Главврач Городской клинической больницы № 51 Виктория Бражник заявила, что врачи профессионально провели операцию и курс интенсивной терапии для спасения жизни журналиста «Вечерней Москвы» Михаила Виноградова. Винить их не в чем.

«Претензии к скорой помощи считаю необоснованными, так как пациент госпитализирован в больницу в стабильном состоянии средней степени тяжести и без признаков продолжающегося кровотечения», — говорится в опубликованном сообщении Бражник на странице больницы в Facebook. Врач добавила, что результаты анализов и показатели артериального давления не свидетельствовали о серьезном кровотечении, которое Виноградов перенес накануне. Кровотечение открылось у него позже, в реанимации. Врачи в технически трудных условиях выполнили экстренную операцию по остановке кровотечения.

«Несмотря на проведение жизнеспасительной операции и комплексной интенсивной терапии, констатирована смерть… Я могу заверить, что сотрудниками больницы было сделано все возможное для спасения пациента», — отметила Бражник.

Заместитель редактора отдела специальных корреспондентов и обозревателей «Вечерней Москвы» Михаил Виноградов умер 12 декабря. Его выписали после операции на лимфоузле в паху. Дома у него открылось кровотечение. Врачи скорой помощи наложили ему обычную повязку и рекомендовали приложить замороженную курицу.