Происшествия 10 марта 2023, 17:26 Врачи Ростова-на-Дону помогли школьнику, который проглотил портновскую булавку два года назад

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Врачи Ростова-на-Дону спасли жизнь 11-летнему мальчику, который проглотил портновскую булавку два года назад. Об этом сообщил rostovgazeta.ru со ссылкой на Telegram-канал Don_Mash.

Ребенок проглотил булавку, однако испугался рассказывать родителям. Инородный предмет попал в легкие мальчика и был там порядка двух лет.

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Родители насторожились, когда мальчик начал жаловаться на боли в груди и жар. Пострадавшего отвезли на рентген, после чего врачи приняли решение провести операцию.

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