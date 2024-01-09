09 января 2024, 07:32
Врачи прооперировали троих пострадавших при очередном обстреле Белгорода
Губернатор Гладков: три человека попали в реанимацию после обстрела Белгорода
Украинские войска вечером 8 января обстреляли Белгород. Трех пострадавших прооперировали. Они находятся в стабильно тяжелом состоянии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Сейчас в реанимации находятся три человека, всем им проведены операции. Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — заявил он.
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Очередная атака произошла накануне вечером. Вячеслав Гладков сообщил, что утром 9 января власти осмотрят микрорайоны, где разлетелись осколки снарядов, зафиксируют повреждения и начнут восстановительные работы.
Белгородских детей, по его информации, на три недели отправят в лагеря Воронежской, Калужской, Ярославской, Липецкой, Пензенской, Тульской и Тамбовской областей. Губернатор заявил, что при необходимости с ними поедут учителя.
Ночью в Белгородской области сбили 10 реактивных снарядов. Украинские военные, по информации Минобороны России, применили систему залпового огня RM-70 «Вампир».
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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