Врачи пришили руку пациента к животу в ХМАО

Врачи провели сложную операцию мужчине с ожогом руки в ХМАО. Об этом сообщило агентство Ura.ru

По данным сайта «Русская планета», рука была сильно обожжена, поэтому врачам пришлось принимать крайние меры.

«Чтобы помочь мужчине, врачи решили выполнить аутопластику и пересадили на поврежденный участок донорский лоскут с передней стенки брюшной полости», — рассказали в департаменте здравоохранения ХМАО.

Примерно месяц мужчине придется провести с кистью руки, пришитой к донорскому участку на животе. После этого донорский лоскут разделят так, чтобы он по форме повторял пальцы.