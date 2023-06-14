Происшествия 14 июня 2023, 15:08 Врачи приняли двух пострадавших при обстреле поселка Глушково Губернатор Старовойт: в Глушково Курской области под обстрелом пострадали два человека Telegram

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Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Глушково. Два мирных жителя получили осколочные ранения и попали в больницу. Губернатор Курской области Роман Старовойт показал в своем Telegram-канале последствия атаки.

«Два человека получили осколочные ранения средней степени тяжести», — написал он.

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Пока пострадавших поместили в Глушковскую центральную райбольницу, но в ближайшее время переведут в областную. Роман Старовойт сообщил, что в поселке Глушково зафиксировали семь прилетов. Пограничники сбили беспилотник, который помогал ВСУ корректировать огонь.

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Снаряды задели по два многоквартирных и частных дома — повредили окна, фасады, балконы и крыши. Повреждения получили четыре автомобиля, Дом культуры, детсад и два административных здания. Часть поселка осталась без света.

В поселке Теткино украинские снаряды попали в спиртзавод. Они сорвали электроснабжение и повредили технологические линии.