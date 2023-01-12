Происшествия 12 января 2023, 16:30 Врачи Педиатрического университета спасли девочку-подростка, которая упала с девятого этажа

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В Санкт-Петербурге врачи Педиатрического университета оказали помощь 15-летней школьнице, которая выпала из окна девятого этажа. Об этом сообщил сайт «МК в Питере».

В пресс-службе медучреждения рассказали, что за жизнь ребенка врачи боролись на протяжении двух месяцев. Для ее спасения были подключены ведущие специалисты в областях травматологии, микрохирургии, нейрохирургии и офтальмологии.

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Всего пострадавшей было проведено три операции. В скором времени ей предстоит перенести еще одну — на грудном отделе позвоночника.

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