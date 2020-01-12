Врачи ожогового центра начали лечение пострадавших при хлопке на заводе под Белгородом

Пять человек получили травмы в результате хлопка пылевоздушной смеси на комбикормовом заводе в Белгородской области. Всех пострадавших будут лечить медики ожогового центра, которые уже оказывают помощь двоим их них.

«Все пострадавшие будут перевезены для прохождения лечения в ожоговое отделение областной клинической больницы», — приводит РИА «Новости» слова представителя регионального правительства.

Он также добавил, что два человека уже доставлены в медицинское учреждение.

Ранее пресс-служба областного СУСК РФ сообщила, что следователи начали проводить доследственную проверку после произошедшего на заводе. По информации правоохранителей, хлопок смеси произошел 11 января в производственном цехе по переработке зерна.

Как уточняет РИА ФАН, хлопок прозвучал на шестом этаже семиэтажного здания. После этого частично обрушились панели и начался пожар. Сам завод находится в селе Беленькое Борисовского района. Сейчас специалисты устанавливают степень причиненного вреда работникам производства.