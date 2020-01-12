    12 января 2020, 08:59

    Врачи ожогового центра начали лечение пострадавших при хлопке на заводе под Белгородом

    Дарья Бунякова

    Пять человек получили травмы в результате хлопка пылевоздушной смеси на комбикормовом заводе в Белгородской области. Всех пострадавших будут лечить медики ожогового центра, которые уже оказывают помощь двоим их них.
    Врачи ожогового центра начали лечение пострадавших при хлопке на заводе под Белгородом

    «Все пострадавшие будут перевезены для прохождения лечения в ожоговое отделение областной клинической больницы», — приводит РИА «Новости» слова представителя регионального правительства.

    Он также добавил, что два человека уже доставлены в медицинское учреждение.

    Ранее пресс-служба областного СУСК РФ сообщила, что следователи начали проводить доследственную проверку после произошедшего на заводе. По информации правоохранителей, хлопок смеси произошел 11 января в производственном цехе по переработке зерна.

    Как уточняет РИА ФАН, хлопок прозвучал на шестом этаже семиэтажного здания. После этого частично обрушились панели и начался пожар. Сам завод находится в селе Беленькое Борисовского района. Сейчас специалисты устанавливают степень причиненного вреда работникам производства.