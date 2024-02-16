Происшествия 16 февраля 2024, 16:50 Врачи оценили состояние пострадавших при обстрелах белгородцев Гладков сообщил о состоянии жителей, пострадавших при обстрелах

Читать 360tv в

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков навестил мирных жителей, пострадавших в результате обстрелов ВСУ. Люди находятся в областной клинической больнице Святителя Иоасафа. Об их состоянии глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

Одна из пострадавших получила ранения в селе Солоти в результате атаки беспилотников в ночь с 13 на 14 февраля. У женщины выявили проникающее ранение обоих глаз и осколочные ранения рук. Состояние оценивают как среднее. Скоро пациентке проведут реконструктивную операцию.

Реклама

Еще один пациент — мужчина — получил минно-взрывную травму, проникающее корнеосклеральное ранение и осколочное ранение голени в результате террористического обстрела Белгорода 15 февраля. Его состояние тоже оценивают как среднее, врачи готовятся провести операцию.

Гладков уточнил, что супруга мужчины погибла. Они вместе заехали в магазин за продуктами, и женщина просто не успела сесть в автомобиль, когда начался обстрел.

Также губернатор сообщил о состоянии пострадавшего жителя села Ржевка. Он находится в реанимации, врачи борются за его жизнь. У пациента минно-взрывная травма, травматическая ампутация правой ноги, осколочное сквозное ранение левого предплечья и открытый оскольчатый перелом костей левого предплечья.

«Благодарю врачей, медперсонал и лично главного врача больницы Ольгу Владимировну Мевшу за проделанную работу», — заключил Гладков.