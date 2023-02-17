Происшествия 17 февраля 2023, 13:16 Врачи оценили состояние единственного выжившего в жесткой посадке вертолета на Сахалине Минздрав Сахалина: состояние пострадавшего при крушении Robinson оценили как среднетяжелое РИА «Новости»

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При жесткой посадке вертолета Robinson R-44 выжил один пассажир. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести, рассказали ТАСС в Минздраве Сахалинской области.

«Предварительно состояние оценивается как средней тяжести», — сказал представитель пресс-службы министерства.

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Мужчину привезли в областную клиническую больницу Южно-Сахалинска и начали комплексное обследование.

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Источник «Известий» рассказал, что пассажир получил выведенную травму шеи и повредил позвоночник. В ближайшее время ему сделают операцию. Жизни мужчины ничто не угрожает.

Вертолет 17 февраля пропал с радаров в районе горы Красной, у него сработал аварийный маяк. МЧС России выяснило, что он совершил жесткую посадку, на его поиски выдвинулись 18 человек.

Погибли пилот и пассажирка. Ее супруг выжил. Следком завел уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По одной из версий, из-за ошибки пилотирования вертолет задел скалу и зашел на аварийную посадку.