Происшествия 24 января 2024, 10:31 Врачи оставили под наблюдением 6 раненных при обстреле рынка в Донецке Глава ДНР Пушилин: 6 раненных при обстреле Донецка 21 января остались в больнице РИА «Новости»

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Шесть потерпевших при обстреле рынка в Кировском районе Донецка находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачи оставили их на лечении в Республиканском травматологическом центре, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

«В медучреждении на стационарном лечении шесть раненых в тот день пациентов, они находятся в состоянии средней степени тяжести. <…> Видно, что пострадавшие еще не отошли от пережитой трагедии», — заявил он.

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Денис Пушилин навестил пациентов медцентра. Он заявил, что при обстреле пострадали мирные жители — покупатели и торговцы. Один из них, по словам главы региона, пришел в выходной сделать ключи и попал под огонь дважды. Другому пациенту хирурги провели операцию и сохранили кисть.

Вооруженные силы Украины обстреляли рынок в микрорайоне Текстильщик. Погибли 27 человек. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил атаку, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее актом терроризма.