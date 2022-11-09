Важное 09 ноября 2022, 20:43 Врачи официально подтвердили гибель Стремоусова в ДТП Минздрав Херсонской области подтвердил гибель Кирилла Стремоусова в ДТП РИА «Новости»

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Министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев подтвердил информацию о гибели Кирилла Стремоусова. Замглавы Херсонской области погиб в ДТП.

«К сожалению, врачи констатировали смерть Кирилла Стремоусова. Минздрав Херсонской области приносит соболезнования его родным и близким», — написал Ильмиев в Telegram-канале.

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В аварии, которая унесла жизнь Стремоусова, пострадали еще два человека. Им предоставят все необходимое лечение.

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Информация о смертельном ДТП с замглавы Херсонской области появилась 9 ноября. По предварительным данным, авария произошла под Геническом. Предполагаемым виновником ДТП является водитель грузовика.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что у Стремоусова остались пять детей, в скором времени на свет должен появиться шестой ребенок.