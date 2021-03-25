Врачи объяснили смерть младенца в больнице Краснодара тем, что «нужно здоровых рожать»

Трехмесячный ребенок скончался в районной больнице Темрюка в Краснодарском крае. Родители мальчика уверены, что виноваты врачи, которые поставили неправильный диагноз. Однако медики утверждают, что дело во врожденном заболевании.

Родители рассказали, что привезли сына в больницу самостоятельно. Они рассказали медикам, что мальчик постоянно плакал и срыгивал, однако врачи сказали, что волноваться не стоит: это небольшое расстройство желудочно-кишечного тракта и обезвоживание.

Мать ребенка Татьяна рассказала НТВ, что постоянно находилась с сыном в больнице. По ее словам, врача пришлось ждать несколько часов, а на УЗИ и рентгене якобы не было ничего необычного. Врачи призывали не переживать, но мальчику продолжало становиться хуже. Татьяна отметила, что в один момент у него просто перестал открываться левый глаз, как будто «лицо парализовало». На это врачи заявили, что глаз «просто залип».

Через некоторое время у мальчика начало останавливаться дыхание. До реанимации, которая находится в соседнем корпусе, бежали с ребенком на руках, но спасти его не удалось.

«Сказали: у вас патология, ребенок больной, нужно здоровых детей рожать. Не готово даже медицинское заключение, а врачи с уверенностью говорят, что он у нас больной был», — рассказал отец ребенка Александр.

В заключении о смерти ребенка написали, что причиной стал отек мозга. Однако пока неясно, что могло вызвать его. Родители уже обратились к следователям — по факту смерти мальчика возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».