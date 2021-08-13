Врачи не нашли у пострадавших при взрыве в Воронеже травм от инородных объектов

Медики в Воронеже не нашли у пострадавших при взрыве автобуса повреждений от осколков или других инородных объектов. Об этом заявили в департаменте здравоохранения области, написал ТАСС.

«Никаких признаков того, что это были какие-то инородные повреждающие объекты, какие-то осколки», — заявила начальник отдела оказания медпомощи взрослому населению Надежда Остроушко.

В депздраве Воронежской области утверждают, что у большинства пострадавших ушибы.

«Пациенты, которые поступили в тяжелом состоянии, — это были ушибы легких, ушибы мягких тканей, ссадины», — сказала Остроушко.

Она добавила, что у женщин, которые поступили в крайне тяжелом состоянии, были переломы. У остальных — последствия контузии и баротравмы.

Изначально вероятной причиной называли взрыв газового баллона, но позже стало известно, что автобус работал на дизеле.

Владелица автобуса Наталья Радченко ранее рассказала, что ПАЗ был исправен и в последний раз проходил техобслуживание около двух недель назад. За состоянием автобуса следил ее сын. Ранее он не исключил, что в автобус могли «что-то подкинуть».

Пассажирский автобус в Воронеже взорвался вечером 12 августа. Пострадали 19 человек, впоследствии две женщины скончались в больнице. НАК устанавливает обстоятельства и ищет причастных.