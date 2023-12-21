21 декабря 2023, 12:31
Врачи назвали причину гибели попавшего под сход наледи в Люберцах мужчины
Люберецкая больница подтвердила смерть пострадавшего от глыбы льда мужчины
Глыба льда упала на очередь к военкомату в Люберцах. Один из госпитализированных получил множественные травмы и на следующий день скончался, сообщили «360» в Люберецкой областной больнице.
Госпитализировали двух человек. Один из них, по информации медиков, до сих пор находится в стационаре. Ему оказали полный объем необходимой медпомощи.
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«Второй пострадавший из-за множественных травм, несмотря на все усилия врачей, скончался», — сообщил представитель медучреждения.
Умер мужчина 1989 года рождения, уточнил Следком Подмосковья. После этого следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Люберецкая городская прокуратура взяла расследование под контроль.
Глыба льда упала с крыши военного комиссариата на Октябрьском проспекте. Территорию огородили, к месту происшествия приезжала следственно-оперативная группа. Пострадали четыре человека, два из них отказались от госпитализации.
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