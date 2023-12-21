Эксклюзив 21 декабря 2023, 12:31 Врачи назвали причину гибели попавшего под сход наледи в Люберцах мужчины Люберецкая больница подтвердила смерть пострадавшего от глыбы льда мужчины РИА «Новости»

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Глыба льда упала на очередь к военкомату в Люберцах. Один из госпитализированных получил множественные травмы и на следующий день скончался, сообщили «360» в Люберецкой областной больнице.

Госпитализировали двух человек. Один из них, по информации медиков, до сих пор находится в стационаре. Ему оказали полный объем необходимой медпомощи.

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«Второй пострадавший из-за множественных травм, несмотря на все усилия врачей, скончался», — сообщил представитель медучреждения.

Умер мужчина 1989 года рождения, уточнил Следком Подмосковья. После этого следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Люберецкая городская прокуратура взяла расследование под контроль.

Глыба льда упала с крыши военного комиссариата на Октябрьском проспекте. Территорию огородили, к месту происшествия приезжала следственно-оперативная группа. Пострадали четыре человека, два из них отказались от госпитализации.