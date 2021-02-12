Врачи назвали диагноз пострадавшего в ДТП гонщика Алонсо

Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо оказался на реабилитации. Его сбила машина во время велотренировки неподалеку от швейцарского Лугано. В результате ДТП гонщик лишился зуба и получил сильный ушиб нижней челюсти, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Ранее врачи предполагали, что столкновение могло закончиться переломом нижней челюсти. Однако при обследовании информация не подтвердилась. Несмотря на то, что последствия аварии оказались менее травмирующими, гонщик может не успеть восстановиться к началу сезона «Формулы-1».