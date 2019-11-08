Врачи назвали число пострадавших при взрыве фастфуда в Бишкеке

Врачи скорой помощи подсчитали число раненных при взрыве в кафе быстрого питания «Антошка» в Бишкеке. Речь идет о приблизительно 10 пострадавших.

При взрыве в кафе в центре Бишкека пострадали приблизительно 10 человек. Об этом рассказал врач скорой помощи, прибывший на место ЧП, сообщило РИА «Новости».

ЧП случилось утром 8 ноября в столице Киргизии. Здесь произошел пожар с последующими взрывами в кафе быстрого питания «Антошка», расположенном на пересечении проспектов Чуй и Эркиндик. Вначале прогремел первый взрыв, через время еще два, рассказали очевидцы. Точное число пострадавших до сих пор не определено.

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На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Огонь на месте пожара уже укрощен.

По предварительным сведениям, в помещении кафе быстрого питания взорвались газовые баллоны. Начался сильный пожар. Возгорание случилось после взрыва или до него — остается пока неясным. Более точную причину произошедшего предстоит назвать экспертам.